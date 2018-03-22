ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»

СЕГОДНЯ 19:43 2018-03-22T19:43:13+03:00

И привели в повышенную боеготовность все средства ПВО

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Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины обвинило Воздушно-космические силы (ВКС) России в «провокационных действиях». Как заявили в незалежной, в четверг, 22 марта, российские истребители и бомбардировщики якобы второй раз за месяц совершали полеты вдоль восточной и южной украинских границ, которые Киеву показались «провокационными».

«Российская Федерация продолжает осуществлять провокационные действия с привлечением воздушного компонента», - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования ВВС незалежной в Facebook.

Также там отмечается, что в связи с действиями российских самолетов на Украине было принято решение привести все средства ПВО в повышенную боеготовность. «Обнаружив угрозу, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность», - подчеркивается в посте.

Напомним, Киев в последние годы активно обвиняет Москву во всех смертных грехах. К примеру, ка сообщал сайт kp.ru, недавно замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что агенты российские спецслужбы якобы пытались взорвать крейсер «Украина».