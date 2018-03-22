2018-03-22T19:43:13+03:00
Политика

ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»

И привели в повышенную боеготовность все средства ПВО
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments42
ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины обвинило Воздушно-космические силы (ВКС) России в «провокационных действиях». Как заявили в незалежной, в четверг, 22 марта, российские истребители и бомбардировщики якобы второй раз за месяц совершали полеты вдоль восточной и южной украинских границ, которые Киеву показались «провокационными».

«Российская Федерация продолжает осуществлять провокационные действия с привлечением воздушного компонента», - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования ВВС незалежной в Facebook.

Также там отмечается, что в связи с действиями российских самолетов на Украине было принято решение привести все средства ПВО в повышенную боеготовность. «Обнаружив угрозу, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность», - подчеркивается в посте.

Напомним, Киев в последние годы активно обвиняет Москву во всех смертных грехах. К примеру, ка сообщал сайт kp.ru, недавно замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что агенты российские спецслужбы якобы пытались взорвать крейсер «Украина».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Турции разбился военный самолет
Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»
Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko
Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ
Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов