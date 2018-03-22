2018-03-22T20:01:45+03:00
В мире

Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике

Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ
Екатерина БОЛГОВА
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МИД: Россия решила оказать помощь Центральноафриканской РеспубликеМИД: Россия решила оказать помощь Центральноафриканской РеспубликеФото: REUTERS
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Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР) на безвозмездной основе, сообщило министерство иностранных дел РФ.

«Откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи», — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, передает сайт МИД РФ.

Он отметил, что с согласия комитета Совета безопасности ООН Минобороны России в конце января — начале февраля поставило партию стрелкового вооружения и боеприпасов.

«С ведома этого комитета туда также командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР», — сообщается в заявлении.

В ведомстве добавили, что помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима Совбеза ООН в отношении Центральноафриканской Республики.

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