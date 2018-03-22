2018-03-22T20:03:55+03:00
В мире

Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica

Минюст еврейского государства намерен выяснить, не нарушали ли действия руководства соцсети права израильтян
Дарья ИВАШКИНА
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Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge AnalyticaВласти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge AnalyticaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 22 марта, власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу о передаче личных данных пользователей соцсети аналитической компании Cambridge Analytica.

Как уточнили в Минюсте еврейского государства, в ближайшее время израильские специалисты проверят, не были ли персональные данные граждан страны незаконно использованы в нарушение права на частную жизнь.

«Департамент конфиденциальности в министерстве юстиции Израиля проинформировал Facebook об открытии административного расследования по делу о передаче личной информации компании Cambridge Analytica», - говорится в Twitter израильского Минюста.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании в 2016 году, незаконно хранила и анализировала персональные данные более 50 миллионов пользователей Facebook. Таким образом компания увеличивала эффективность рассылаемой политической рекламы.

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