Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года

СЕГОДНЯ 20:26 2018-03-22T20:26:40+03:00

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В четверг, 22 марта, палата представителей конгресса США приняла федеральный бюджет на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. По некоторым данным, решение уже поддержало необходимое большинство конгрессменов.

Как выяснилось, республиканцам и демократом после продолжительных дебатов, наконец, удалось согласовать текст проекта федерального бюджета. При этом и тем, и другим пришлось пойти на значительные уступки, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля президент Соединенныз Штатов Дональд Трамп подписал проект закона о федеральном бюджете, продлив таким образом финансирование правительственных ведомств до 23 марта. При этом американский лидер назвал одобренный им документ «большой победой для армии». «Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше», - сказал тогда Трамп.