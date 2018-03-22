2018-03-22T20:44:34+03:00
Политика

Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России

В оборонном ведомстве еще раз прокомментировали послание президента Федеральному собранию
Дарья ИВАШКИНА
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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Фото: Егор Алеев/ТАССЗаместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что у нашей страны есть новейшее оружие, о котором президент РФ Владимир Путин не упоминал в своем послании Федеральному собранию.

«Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале», - сказал замглавы Минобороны в эфире телеканала «Россия 1».

Также Борисов отметил, что глава нашего государства рассказал миру о новейших системах вооружения не для того, что «побряцать оружием или открыть очередную гонку вооружений». «Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы», - заметил замминистра.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 1 марта. В частности, в ходе своего выступления российский лидер рассказал о новейшем оружии, поступившем в распоряжение РФ. Также он подчеркнул, что в настоящее время наша страна начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).

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