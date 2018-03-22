Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что у нашей страны есть новейшее оружие, о котором президент РФ Владимир Путин не упоминал в своем послании Федеральному собранию.
«Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале», - сказал замглавы Минобороны в эфире телеканала «Россия 1».
Также Борисов отметил, что глава нашего государства рассказал миру о новейших системах вооружения не для того, что «побряцать оружием или открыть очередную гонку вооружений». «Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы», - заметил замминистра.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 1 марта. В частности, в ходе своего выступления российский лидер рассказал о новейшем оружии, поступившем в распоряжение РФ. Также он подчеркнул, что в настоящее время наша страна начала разработку особых стратегических вооружений, неуязвимых для систем противоракетной обороны (ПРО).