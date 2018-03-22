Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

СЕГОДНЯ 21:05 2018-03-22T21:05:41+03:00

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Как говорится в докладе по делу о «российском вмешательстве», комитет по разведке палаты представителей США в ходе расследования так и не нашел свидетельств сговора между Москвой и сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа.

Выяснилось, что никто из опрошенных свидетелей «не предоставил доказательств или свидетельств сговора, координации или конспирации между кампанией Трампа и российским правительством». Кроме того, конгрессмены пришли к выводу, что встречи представителей нынешнего хозяина Белого дома с бывшим послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком абсолютно ничего не доказывают.

«Комитет не нашел свидетельств того, что встречи между представителями Трампа и официальными представителями российского правительства, в том числе послом Кисляком, свидетельствовали о сговоре с властями РФ», - подчеркивается в докладе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 22 марта, комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за прекращение дела о «вмешательстве» России и постановил обнародовать результаты разбирательства.