Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ

СЕГОДНЯ 21:22 2018-03-22T21:22:43+03:00

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В четверг, 22 марта, в министерстве финансов России прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о возможное повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как заверил заместитель министра финансов нашей страны Владимир Колычев, Минфин не видел официальных предложений по повышению ставки подоходного налога. Также он подчеркнул, что и само ведомство ничего подобного не предлагало.

«Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет», - приводит слова Колычева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 22 марта, в СМИ появилась информация о том, что в настоящее время российское правительство рассматривает идею повышения подоходного налога с нынешних 13% до 15%. При этом отмечалось, что также осуждаются возможность введения торгового сбора и отмена льготной ставки НДС.