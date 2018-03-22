2018-03-22T21:44:55+03:00
Политика

Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko

Представитель МИД РФ отметила чересчур сдержанную реакцию международного сообщества на арест Савченко на Украине
Дарья ИВАШКИНА
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В МИД России прокомментировали задержание Надежды Савченко на УкраинеВ МИД России прокомментировали задержание Надежды Савченко на УкраинеФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 22 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием на Украине депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Так, дипломат отметила чересчур сдержанную реакцию Запада на это событие. Как заметила Захарова, ни Евросоюз, ни ПАСЕ, ни СПЧ пока никак не высказались по поводу ареста «своего кумира». При этом представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила западным коллегам о хэштеге #freesavchenko, который активно использовался как обычными интернет-пользователями, так и политиками в те времена, когда Савченко судили в России за причастность к убийству журналистов в Донбассе.

«Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko. Думаете, не пригодится?», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 22 марта, Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, после чего та была задержана прямо в здании парламента и препровождена в офис Службы безопасности Украины (СБУ). Как выяснилось, нардепа заподозрили в подготовке терактов в Киеве и госперевороту.

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