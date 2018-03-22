2018-03-22T22:02:41+03:00
Политика

Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск

Следствие будет требовать ареста подозреваемой в подготовке госпереворота [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Верховной рады Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: REUTERS
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Адвокат задержанной ранее в четверг, 22 марта, депутата Верховной рады Надежды Савченко сообщил, когда состоится судебное заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос об аресте нардепа. По словам Дмитрия Бугая, Шевченковский районный суд Киева будет избирать меру пресечения для бывшей украинской летчицы в пятницу, 23 марта.

«Провели допрос, завтра ориентировочно в 09:00 (10:00 мск) будет судебное заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы только что получили представление, будем ночью изучать», - заявил защитник украинским СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг стало известно, что генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать Савченко, подозреваемую в подготовке терактов в Киеве и госпереворота, причем без альтернативы внесения залога.

Видео задержания Надежды Савченко в зале Парламента Украины.

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