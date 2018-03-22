Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»

СЕГОДНЯ 22:19 2018-03-22T22:19:47+03:00

Как оказалось, американский лидер не против пообщаться со спецпрокурором США Мюллером

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности дать показания специальному прокурору Соединенных Штатов Роберту Мюллеру по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы, которые состоялись в Америке в ноябре 2016 года.

«Да, я бы хотел», - сказал нынешний хозяин Белого дома, отвечая на вопрос о возможности допроса, сообщает NBC News.

Напомним, спецпрокурор США Мюллер в настоящее время проводит расследование «вмешательства» Москвы в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией.

Кроме того, разбирательства по этому поводу ведутся и в обеих палатах конгресса Соединенных Штатов. Причем, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за прекращение «российского дела» и постановил обнародовать результаты расследования.