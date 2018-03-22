В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой

22 Март 23:12 2018-03-22T23:28:15+03:00

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В популярный комедийный сериал "Теория большого взрыва" решили ввести нового персонажа. Им будет старший брат Шелдона Купера - Джорджи Купер, а сыграет его актер Джерри О'Коннелл.

Ранее на kp.ru появилась новость, что американский миллиардер Билл Гейтс примет участие в съемках нового сезона. Бизнесмену дали роль приглашенной звезды в одном из эпизодов одиннадцатой части ситкома.

Кстати, концовку для 11-го сезона еще создатели еще не придумали, но уже известно, что в финале будет показана свадьба Шелдона и Эми. Скорее всего, именно в этой серии и появится брат Джорджи.

"Теория большого взрыва" - американский комедийный сериал, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Первый сезон стартовал 24 сентября 2007 года.