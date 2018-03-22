В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
В популярный комедийный сериал "Теория большого взрыва" решили ввести нового персонажа. Им будет старший брат Шелдона Купера - Джорджи Купер, а сыграет его актер Джерри О'Коннелл.
Ранее на kp.ru появилась новость, что американский миллиардер Билл Гейтс примет участие в съемках нового сезона. Бизнесмену дали роль приглашенной звезды в одном из эпизодов одиннадцатой части ситкома.
Кстати, концовку для 11-го сезона еще создатели еще не придумали, но уже известно, что в финале будет показана свадьба Шелдона и Эми. Скорее всего, именно в этой серии и появится брат Джорджи.
"Теория большого взрыва" - американский комедийный сериал, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Первый сезон стартовал 24 сентября 2007 года.