2018-03-22T23:21:21+03:00
Политика

Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия

Все попытки помешать работе сайта были устранены службами компьютерной безопасности ведомтсва
Юлия ДИВЕЕВА
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Сайт Минобороны атаковали хакерыСайт Минобороны атаковали хакерыФото: Анастасия ОСИПОВА
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На сайт Минобороны России во время финального голосования за названия новейшего вооружения была совершена массированная DDoS-атака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак)», - рассказали в министерстве.

По их данным, пять атак были не самые сильные по своей интенсивности, но в последний час голосования с 19:00 до 20:00 мск сайт испытал на себе две мощные атаки. Отмечается, что в это время за ходом голосования наблюдали более 600 тысяч пользователей во всем мире, передает ТАСС.

В Минобороны заверили, что все попытки устроить сбой в голосовании были нейтрализованы службами компьютерной безопасности ведомства.

В начале марта Владимир Путин предложил гражданам страны выбрать названия новейшим системам российского вооружения. Как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг в Минобороны назвали лидеров названий для каждого типа новейшего российского стратегического вооружения. Например лазерный комплекс предлагают именовать «Василиск», «Пересвет» и «Блик».

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