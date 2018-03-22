2018-03-22T23:41:23+03:00
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией

Президенты пообещали приложить усилия для устранения разногласий между странами
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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США и Турция предпримут все усилия для урегулирования проблем, негативно отражающихся на отношениях между двумя странами. Об этом договорились президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора.

«Оба лидера обязались продолжать усилия, направленные на укрепление сотрудничества в противостоянии разделяемым стратегическим вызовам и на урегулирование тех проблем, которые отражаются на двусторонних отношениях», - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

При этом не уточняется, о каких именно проблемах идет речь, однако, Вашингтон неоднократно сообщал Анкаре о том, что его тревожат действия Турции в сирийском районе Африн, передает ТАСС.

Также в сообщении Белого дома говорится, что главы государств обсудили важность крепких американо-турецких отношений, поскольку страны являются союзниками по НАТО и стратегическими партнерами.

Напомним, сайт kp.ru сообщал , что военные американские и турецкие военные планируют совместно создать безопасный коридор для вывода курдских формирований из Манбиджа.

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