В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
В Токио сотрудница полиции уволилась после того, как стало известно о ее романе с задержанным членом японской мафии.
В ноябре прошлого года офицеры района Синдзюку в Токийской столичной полиции арестовали тридцатилетнего члена якудзы за участие в нападении. В состав следственной группы входила 23-летняя женщина-полицейский. Во время допросов у нее и бандита сложились дружеские отношения. После освобождения его под залог, парочка обменивалась электронными письмами и сообщениями, пишет SoraNews24.
Все это переросло в роман с совместными путешествиями. В это время девушку обвинили в рассекречивании важной оперативной информации, которая касалась расследования в отношении другого члена якудза.
Девушка призналась следователям, что рассказала об этом своему парню, но была уверена, что он сохранить их отношения в тайне. В итоге после проведения внутреннего расследования полицейскую на полгода отстранили от работы, а недавно она подала прошение об отставке.
Как пишет издание, пока неизвестно, будут ли ей предъявлены обвинения и продолжаются ли ее отношения с бандитом.