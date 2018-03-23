2018-03-23T00:04:00+03:00
В мире

В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза

Девушка сообщила возлюбленному засекреченную оперативную информацию
Юлия ДИВЕЕВА
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В Японии на сотрудницу полиции могут завести дело за роман с бандитом из якудзыВ Японии на сотрудницу полиции могут завести дело за роман с бандитом из якудзыФото: REUTERS
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В Токио сотрудница полиции уволилась после того, как стало известно о ее романе с задержанным членом японской мафии.

В ноябре прошлого года офицеры района Синдзюку в Токийской столичной полиции арестовали тридцатилетнего члена якудзы за участие в нападении. В состав следственной группы входила 23-летняя женщина-полицейский. Во время допросов у нее и бандита сложились дружеские отношения. После освобождения его под залог, парочка обменивалась электронными письмами и сообщениями, пишет SoraNews24.

Все это переросло в роман с совместными путешествиями. В это время девушку обвинили в рассекречивании важной оперативной информации, которая касалась расследования в отношении другого члена якудза.

Девушка призналась следователям, что рассказала об этом своему парню, но была уверена, что он сохранить их отношения в тайне. В итоге после проведения внутреннего расследования полицейскую на полгода отстранили от работы, а недавно она подала прошение об отставке.

Как пишет издание, пока неизвестно, будут ли ей предъявлены обвинения и продолжаются ли ее отношения с бандитом.

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