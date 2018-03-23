Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда

СЕГОДНЯ 00:32 2018-03-23T00:33:20+03:00

В России ужесточат законы в отношении распространителей видео с издевательствами над животными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме отметили, что производство «живодерских роликов» в России поставлено на поток

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Видеоролики с истязаниями животных, а также сайты их размещающие, будут блокироваться до суда. Об этом сообщили в комитете по экологии и природопользованию Госдумы.

Депутаты совместно с Роскомнадзором разработали проект закона, который ужесточает административную и уголовную ответственность для распространителей такого видео. Как отметил председатель комитета Владимир Бурматов, съемки издевательств над зверьми сегодня носят «эпидемический характер», пишет Федеральное агентство новостей.

«В стране существуют целые подпольные студии, где массово производятся эти видео, занимаются подбором актеров даже. И этот контент стоит денег очень серьезных, продается в том числе на экспорт — в основном, в Китай», - рассказал он.

Бурматов отметил, что «живодерские видео» чаще всего распространяются через социальную сеть «ВКонтакте», где размещаются ссылки на ресурсы с таким контентом. Он отметил, что психологи подтвердили депутатам, что такие ролики у несовершеннолетних создают ощущение безнаказанности за подобные преступления.

«Одна из цифр, которая была озвучена на нашем комитете — около 80 процентов людей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении граждан, до этого стояли на учете за насилие над животными. То есть корреляция прямая. Маньяки, например, всегда начинают с котов», - заявил глава комитета Госдумы.