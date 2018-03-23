2018-03-23T00:33:20+03:00
Общество

Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда

В Госдуме отметили, что производство «живодерских роликов» в России поставлено на поток
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В России ужесточат законы в отношении распространителей видео с издевательствами над животнымиВ России ужесточат законы в отношении распространителей видео с издевательствами над животнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Видеоролики с истязаниями животных, а также сайты их размещающие, будут блокироваться до суда. Об этом сообщили в комитете по экологии и природопользованию Госдумы.

Депутаты совместно с Роскомнадзором разработали проект закона, который ужесточает административную и уголовную ответственность для распространителей такого видео. Как отметил председатель комитета Владимир Бурматов, съемки издевательств над зверьми сегодня носят «эпидемический характер», пишет Федеральное агентство новостей.

«В стране существуют целые подпольные студии, где массово производятся эти видео, занимаются подбором актеров даже. И этот контент стоит денег очень серьезных, продается в том числе на экспорт — в основном, в Китай», - рассказал он.

Бурматов отметил, что «живодерские видео» чаще всего распространяются через социальную сеть «ВКонтакте», где размещаются ссылки на ресурсы с таким контентом. Он отметил, что психологи подтвердили депутатам, что такие ролики у несовершеннолетних создают ощущение безнаказанности за подобные преступления.

«Одна из цифр, которая была озвучена на нашем комитете — около 80 процентов людей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении граждан, до этого стояли на учете за насилие над животными. То есть корреляция прямая. Маньяки, например, всегда начинают с котов», - заявил глава комитета Госдумы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн
Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты
Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая
В Турции разбился военный самолет
Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»
Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko
Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ
Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике
ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов