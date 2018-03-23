2018-03-23T01:01:21+03:00
В мире

Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»

Бывший госсекретарь США попрощался со своими подчиненными
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-госсекретарь США Рекс ТиллерсонЭкс-госсекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон попрощался в четверг с сотрудниками Госдепартамента и пожелал всем «никогда не терять свою личностную целостность». Его речь опубликовала пресс-служба ведомства на сайте Госдепа.

«Страна сталкивается с множеством проблем - в некоторых случаях это недопонимание в отношениях с зарубежными странами, а в других случаях - это серьезные угрозы национальной безопасности. В эти времена ваше постоянное усердие и преданность миссии Госдепартамента необходимы как никогда», - сказал Тиллерсон, обращаясь к свим уже бывшим подчиненным.

Он поблагодарил всех присутсвующих и выразил надежду, что они будут отноститься друг к другу с уважением, отметив, что Вашингтон может быть «очень подрым»

«Я бы просил вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям. Этот город может быть очень подлым», - отметил Тиллерсон в заключении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru на прошлой неделе, Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, и назначил на его место директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео. Пост шефа ЦРУ заняла его заместитель Джина Хаспел.

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