2018-03-23T01:51:15+03:00
Политика

Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн

Пентагону разрешат оказать Киеву военную помощь на $200 млн
Юлия ДИВЕЕВА
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Конгресс США одобрил выделение Украине финансовой помощиКонгресс США одобрил выделение Украине финансовой помощиФото: REUTERS
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Украина получит от США в 2018 году более 620 миллионов долларов, из которых 200 миллионов пойдут на военную помощь Киеву. В четверг палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете до 30 сентября 2018 года.

За документ проголосовали 256 конгрессменов, против - 167. В нем говорится, что Украине выделят не менее 420,7 млн долларов. Кроме того, Пентагон из своего бюджета также получает право направить 200 миллионов на военную поддержку республики, которая может выражаться, в том числе, в поставке "оборонительных вооружений", кроме переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Также 105,3 миллиона долларов получит Грузия.

Далее законопроект должен рассмотреть и утвердить Сенат США. После этого он будет направлен на подпись Дональду Трампу, передает ТАСС.

В ходе работы над проектом бюджета, законодатели США приняли решение сократить ассигнования на военную помощь Украине на 150 миллионов долларов. Изначально Пентагон запрашивал разрешение потратить 350 миллионов на вооружение республики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина в 2018 году может получить от США 250 миллионов долларов на "противостояние российскому влиянию". Деньги будут направлены на работу фонда по противостоянию влиянию РФ, программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО.

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