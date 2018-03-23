ФАС завела дело на монополию в рунете

СЕГОДНЯ 03:44 2018-03-23T03:45:35+03:00

В РФ два центра по регистрации доменов в рунете обвиняются в завышении тарифов Фото: REUTERS

Центры координации доменов недавно повысили цены за регистрацию почти в два раза

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В рунете была выявлена монополия на регистрацию доменных имен в зонах .RU или .РФ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело в отношении «Координационного центра национального домена сети Интернет» (КЦ) и Технического центра Интернет (ТЦИ).

По данным ведомства, организации устанавливали высокие тарифы за право размещения сайта в национальном домене.

«Недавно плата за регистрацию была увеличена почти в 2 раза, что ощутимым образом может сказаться не только на потребителях, но и на конкуренции в целом», - говорится на сайте ФАС.

Регулятор обвиняет КЦ и ТЦИ в необоснованном завышении тарифов на услуги по предоставлению доступа к реестру национальных доменов верхнего уровня.

В пресс-службе КЦ отметили, что компания готова предоставить все необходимые документы и пояснения, которые запросит антимонопольное ведомство.