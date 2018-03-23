Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-фарм» при закупке медикаментов
Минздрава закупал медикаменты у производителя лекарств «Р-фарм» по результатам электронных аукционов. Такое заявление распространила пресс-служба ведомства.
«В связи с появлением информации о якобы выявленном в результате проверки ФАС России факте сговора между Минздравом России и компанией «Р-Фарм» сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
В министерстве также заявили, что проверка Федеральной антимонопольной службы проходила с нарушениями, и об этом глава ФАС был проинформирован еще до ее окончания. Кроме того, Минздрав направит жалобу в генпрокуратуру на действия антимонопольного регулятор, предает ТАСС.
Как стало известно, ФАС заявила, что выявила признаки нарушения закона о конкуренции Минздравом России. Служба провела внеплановую проверку и пришла к выводу, что министерство могло отдать преимущество одному из производителю лекарств при тендере.