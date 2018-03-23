2018-03-23T04:26:58+03:00
Экономика

Мадуро объявил в Венесуэле деноминацию национальной валюты

У боливара уберут три нуля и введут в обращение новые купюры
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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В Венесуэле пройдет денежная реформа. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

Власти проведут деноминацию боливара, курс которого по отношению к доллару на сегодня превышает 40 тысяч, а на черном рынке стоимость американской валюты в январе достигла отметки 200 тысяч боливаров.

«Я решил убрать три нуля, вывести из обращения имеющиеся денежные знаки», - пояснил глава государства.

Новые купюры поступят в оборот начиная с 4 июня 2018 года. Венесуэльские власти надеются, что эта мера поможет укрепить экономику Боливарианской республики, передает ТАСС.

Как рассказывал сайт kp.ru, с января 2017 по начало 2018 годов инфляция в Венесуэлле поднялась до 4068%. Только за январь текущего года этот показатель составил 84,2%. Кризис в стране начался после падения цены на нефть. Высокая инфляция и дефицит товаров вызвали едовольство населения и вылились в массовые протесты против Мадуро.

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