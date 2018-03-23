В США умер создатель крупнейшей сети магазинов игрушек

СЕГОДНЯ 04:46 2018-03-23T04:46:04+03:00

Один из магазинов сети Toys «R» Us в Торонто Фото: REUTERS

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В США умер основатель крупнейшей в Северной Америке сети магазинов игрушек Toys «R» Us Чарльз Лазарус. Об этом сообщил представитель компании.

Предприниматель скончался в возрасте 94 лет. В США его называют «отцом игрушечного бизнеса». Лазарус основал компанию в 1948 году, ожидая, что послевоенный бэби-бум создаст спрос на детские вещи и игрушки.

«Он знал игрушки и любил игрушки, и любил детей, которые покупали их. Его лицо сияло, когда он смотрел, как дети играют с игрушками», - цитирует CNN слова генерального директора Toys «R» Us Майкла Гольдштейна.

Лазарус отошел от руководства компанией в 1994 году. Сегодня сеть может закрыть или продать более чем 700 своих магазинов в США и уволить около 33 тысяч сотрудников.

Как сообщает телеканала CNBC, задолженность Toys 'R' Us в прошлом году достигала 4,9 млрд долларов. Ее руководство обратилось в суд с просьбой предоставить защиту от кредиторов.