2018-03-23T05:05:49+03:00
Экономика

«М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

Объединенная компания войдет в топ-10 мировых ретейлеров электроники и бытовой техники
Юлия ДИВЕЕВА
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«М.Видео» объединится с «Эльдорадо»«М.Видео» объединится с «Эльдорадо»Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Крупнейший продавец электроники и бытовой техники «М.Видео» объявил о покупке сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. После слияния ретейлер надеется за два года довести свою долю на рынке до 30%.

Реорганизация и создание единого юридического лица должны завершиться к первому кварталу 2019 года. Аналитики прогнозируют, что выручка объединенной компании будет достигать к 2022 году 450 млрд рублей. передает ТАСС.

«Важным моментом является тот факт, что впервые российская розничная сеть войдет в топ-10 ретейлеров в мире в сегменте электроники и бытовой техники по объемам продаж», - отметил глава «М.Видео» Александр Тынкован.

Акционеры «М.Видео» проголосуют за сделку на внеочередном собрании 13 апреля. Несогласные смогут выкупить свои акции по цене 401 рубль за бумагу.

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