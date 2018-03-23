2018-03-23T05:23:56+03:00
Спорт

ЦСКА и «Йокерит» впервые в истории КХЛ провели пять овертаймов в одном матче

Команды установили рекорд по продолжительности игры
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хоккеисты ЦСКА уступили в пятом матче серии финскому Йокериту»Хоккеисты ЦСКА уступили в пятом матче серии финскому Йокериту»Фото: Дарья ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Матч между московским ЦСКА и финским «Йокерит» продолжался рекордные 142 минуты и 9 секунд, установив рекорд про продолжительности игры плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Финны обыграли россиян со счетом 2:1. Победитель определился в пятом овертайме. На 128-й минуте армейцы поразили ворота «Йокерита», но гол не защитали. Рефери указал, что была атака вратаря.

Таким образом «Йокерит» сократил отставание в серии ЦСКА пока впереди 3-2, передает Интерфакс.

Прежний рекорд нахождения спортсменов на льду в одном матче был установлен 21 марта 2014 года во время игры пражского «Льва» против донецкого «Донбасса». Хоккеисты сражались за победу 127 минут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Индекс Dow Jones упал на 700 пунктов на фоне угрозы торговой войны США и Китая
Новые пошлины США на импорт стали и алюминия вступят в силу в пятницу
Китай готовится увеличить пошлины на товары из США
«М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
В США умер создатель крупнейшей сети магазинов игрушек
Мадуро объявил в Венесуэле деноминацию национальной валюты
Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-фарм» при закупке медикаментов
ФАС завела дело на монополию в рунете
Небо над Критом стало красным из-за африканской пыли
Пекин предостерег США от введения торговых ограничений в отношении Китая
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера
Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн
Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты
Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»
Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая