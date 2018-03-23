ЦСКА и «Йокерит» впервые в истории КХЛ провели пять овертаймов в одном матче
Команды установили рекорд по продолжительности игры
Хоккеисты ЦСКА уступили в пятом матче серии финскому Йокериту»Фото: Дарья ИСАЕВА
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Матч между московским ЦСКА и финским «Йокерит» продолжался рекордные 142 минуты и 9 секунд, установив рекорд про продолжительности игры плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Финны обыграли россиян со счетом 2:1. Победитель определился в пятом овертайме. На 128-й минуте армейцы поразили ворота «Йокерита», но гол не защитали. Рефери указал, что была атака вратаря.
Таким образом «Йокерит» сократил отставание в серии ЦСКА пока впереди 3-2, передает Интерфакс.
Прежний рекорд нахождения спортсменов на льду в одном матче был установлен 21 марта 2014 года во время игры пражского «Льва» против донецкого «Донбасса». Хоккеисты сражались за победу 127 минут.