2018-03-23T06:34:55+03:00
Экономика

Индекс Dow Jones упал на 700 пунктов на фоне угрозы торговой войны США и Китая

В случае введения Пекином ответных мер ситуация на мировом рынке может ухудшится
Юлия ДИВЕЕВА
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Индекс Dow Jones отреагировал падением на торговые меры США в отношении КитаяИндекс Dow Jones отреагировал падением на торговые меры США в отношении КитаяФото: REUTERS
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Распоряжение президента США Дональда Трампа ужесточить условия торговли с Китаем аукнулось падением на Нью-йоркской фондовой бирже промышленного индекса Dow Jones на 724,42 пункта (2,93%)

Его показатель на момент завершения сессии зафиксировался на отметке 23957 пунктов. Аналитики отмечают, что ранее индекс лишь четыре раза за всю историю терял сразу так много пунктов за одну сессию.

Индекс S&P 500 снизился на 68,24 пункта (2,52%) и оказался на отметке 2643,69 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 178,61 пункта (на 2,43%), до 7166,68 пункта.

Как отметил руководитель департамента операций с ценными бумагами в инвестиционной компании Wedbush Securities Йэн Винер, мировая торговая война – реальная или воображаемая, оказывает огромное давление на рынок. Если Китай примет ответные меры, которые затронут производителей сельхозпродукции, паника усилится, передает ТАСС.

Dow Jones впервые преодолел отметку в 24000 пунктов 30 ноября 2017 года, порог 25000 пунктов - 4 января 2018 года, а 26000 пунктов - 16 января. 5 февраля 2018 года индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов.

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