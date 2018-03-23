2018-03-23T07:39:51+03:00
В мире

Блогер из Великобритании устроила трансляцию «самого унизительного свидания»

Писательница Клэр Макинтош стала свидетелем романтического ужина начальника и его подчиненной
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Блогер сфотографировала столик в кафе, когда герои ее истории вышли покуритьБлогер сфотографировала столик в кафе, когда герои ее истории вышли покуритьФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Британская писательница и блогер Клэр Макинтош выложила в своем Twitter текстовую трансляцию первого свидания некоей парочки, свидетелем которого она оказалась.

«Я подслушиваю первое свидание за соседним столиком. Ребята, это невыносимо!», - написала она.

Далее Клэр передает диалоги это парочки, комментируя слова мужчины, который унижает свою подругу.

«Он: "Ты думала, что понравишься мне?" Она: "Ну…" Он: "Отвечай на гребаный вопрос" (смеется). Она: (смеется) "Я не знаю". Он: "Потому что я подумал, что ты хорошенькая. Не идеальная, но нормальная, понимаешь?"»

«БЕГИ ПРЯМО СЕЙЧАС» - прокомментировала Макинтош эту ситуацию.

Твиттер Клэр Макинтош. twitter.com/claremackint0sh Фото: СОЦСЕТИ

Твиттер Клэр Макинтош. twitter.com/claremackint0shФото: СОЦСЕТИ

Дальше мужчина продолжает в том же духе, хвастаясь тем, что получает что хочет, и принижает привлекательность сидящей напротив него дамы.

«Когда я увидел тебя впервые, ты мне показалась не слишком привлекательной. Теперь я считаю тебя привлекательной», - «галантно» замечает «джентльмен».

По ходу разговора Макинтош понимает, что парочка за столиком – это начальник и его подчиненная. Мужчина упоминает, что он уже 12 лет работает в компании, а девушка отвечает, что "уважает это". Блогер призналась, что хотела бы сфотографировать парочку, но это было бы неправильно.

Все заканчивается тем, что эти двое целуются и покидают кафе вместе. Подписчики Клэр отметили, что она стала свидетелем «самого унизительного свидания на свете», а также сравнили произошедшее со сценой из романа Джейн Остин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В результате пожара в жилом комплексе во Вьетнаме погибли 13 человек
Гости принца Гарри и Меган Маркл получат позолоченные приглашения на свадьбу
Военные США рассказали о контактах с РФ по Сирии
Песков поделился планами Путина в отношении внешней политики
Погода в Москве на 23 марта 2018 года: местами возможны осадки
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Пилот турецкого истребителя F-16 погиб при крушении
Индекс Dow Jones упал на 700 пунктов на фоне угрозы торговой войны США и Китая
Новые пошлины США на импорт стали и алюминия вступят в силу в пятницу
Китай готовится увеличить пошлины на товары из США
ЦСКА и «Йокерит» впервые в истории КХЛ провели пять овертаймов в одном матче
«М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
В США умер создатель крупнейшей сети магазинов игрушек
Мадуро объявил в Венесуэле деноминацию национальной валюты
Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-фарм» при закупке медикаментов
ФАС завела дело на монополию в рунете
Небо над Критом стало красным из-за африканской пыли
Пекин предостерег США от введения торговых ограничений в отношении Китая
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера
Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн
Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты
Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»
Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая