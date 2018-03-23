Блогер из Великобритании устроила трансляцию «самого унизительного свидания»

СЕГОДНЯ 07:38 2018-03-23T07:39:51+03:00

Блогер сфотографировала столик в кафе, когда герои ее истории вышли покурить Фото: СОЦСЕТИ

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Британская писательница и блогер Клэр Макинтош выложила в своем Twitter текстовую трансляцию первого свидания некоей парочки, свидетелем которого она оказалась.

«Я подслушиваю первое свидание за соседним столиком. Ребята, это невыносимо!», - написала она.

Далее Клэр передает диалоги это парочки, комментируя слова мужчины, который унижает свою подругу.

«Он: "Ты думала, что понравишься мне?" Она: "Ну…" Он: "Отвечай на гребаный вопрос" (смеется). Она: (смеется) "Я не знаю". Он: "Потому что я подумал, что ты хорошенькая. Не идеальная, но нормальная, понимаешь?"»

«БЕГИ ПРЯМО СЕЙЧАС» - прокомментировала Макинтош эту ситуацию.

Твиттер Клэр Макинтош. twitter.com/claremackint0shФото: СОЦСЕТИ

Дальше мужчина продолжает в том же духе, хвастаясь тем, что получает что хочет, и принижает привлекательность сидящей напротив него дамы.

«Когда я увидел тебя впервые, ты мне показалась не слишком привлекательной. Теперь я считаю тебя привлекательной», - «галантно» замечает «джентльмен».

По ходу разговора Макинтош понимает, что парочка за столиком – это начальник и его подчиненная. Мужчина упоминает, что он уже 12 лет работает в компании, а девушка отвечает, что "уважает это". Блогер призналась, что хотела бы сфотографировать парочку, но это было бы неправильно.

Все заканчивается тем, что эти двое целуются и покидают кафе вместе. Подписчики Клэр отметили, что она стала свидетелем «самого унизительного свидания на свете», а также сравнили произошедшее со сценой из романа Джейн Остин.