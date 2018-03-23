В результате пожара в жилом комплексе во Вьетнаме погибли 13 человек

СЕГОДНЯ 08:21 2018-03-23T08:21:51+03:00

Подземная парковка была полностью сожжена вместе со всеми транспортными средствами Фото: REUTERS

Также известно о 28 пострадавших в результате происшествия

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По меньшей мере 13 человек погибли и еще 28 пострадали в результате крупного пожара в многоэтажном жилом комплексе во Вьетнаме.

Инцидент произошел во вторник рано утром в городе Хошимине на юге страны. Примерно в 1:30 по местному времени люди начали просыпаться от того, что их дома охвачены огнем и дымом.

Всего в жилой комплекс входят три здания высотой от 14 до 20 этажей. Сообщается, что пламя вспыхнуло на подземной парковке и стремительно начало распространяться. Однако, по словам очевидцев, пожарная сигнализация так и не сработала.

Большинство людей погибли, задохнувшись дымом, некоторые пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон с большой высоты.

В тушении возгорания были задействованы 34 пожарных бригады, состоящих более чем из 200 спасателей. Остановить распространение огня удалось лишь спустя час. Окончательно же пожар был ликвидирован лишь к 4:30 утра.

По данным издания Tuoi Tre News, комплекс был сильно поврежден, а парковка вместе со 150 мотоциклами и 13 автомобилями оказалась полностью уничтожена огнем.