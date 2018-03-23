В результате пожара в жилом комплексе во Вьетнаме погибли 13 человек
По меньшей мере 13 человек погибли и еще 28 пострадали в результате крупного пожара в многоэтажном жилом комплексе во Вьетнаме.
Инцидент произошел во вторник рано утром в городе Хошимине на юге страны. Примерно в 1:30 по местному времени люди начали просыпаться от того, что их дома охвачены огнем и дымом.
Всего в жилой комплекс входят три здания высотой от 14 до 20 этажей. Сообщается, что пламя вспыхнуло на подземной парковке и стремительно начало распространяться. Однако, по словам очевидцев, пожарная сигнализация так и не сработала.
Большинство людей погибли, задохнувшись дымом, некоторые пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон с большой высоты.
В тушении возгорания были задействованы 34 пожарных бригады, состоящих более чем из 200 спасателей. Остановить распространение огня удалось лишь спустя час. Окончательно же пожар был ликвидирован лишь к 4:30 утра.
По данным издания Tuoi Tre News, комплекс был сильно поврежден, а парковка вместе со 150 мотоциклами и 13 автомобилями оказалась полностью уничтожена огнем.