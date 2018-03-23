2018-03-23T08:46:37+03:00
Политика

Песков рассказал о возможной конституционной реформе

Главной целью любых изменений закона станет обеспечение растущего благосостояния страны и стабильности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В настоящее время Конституция РФ запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подрядВ настоящее время Конституция РФ запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подрядФото: Алексей БУЛАТОВ
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В случае, если российский глава Владимир Путин решит внести изменения в Конституцию, то они наверняка не будут касаться президентской власти. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

По его мнению, конституционная реформа, действительно, возможна, но нет ни малейшей причины думать о то, что она будет связана с вопросом персонального пребывания у власти. Песков подчеркнул, что Путин не стал "подгонять Конституцию под свою политическую волю" в 2008 году, и намерен делать этого сейчас.

"Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны", — цитирует телеканал RT пресс-секретаря президента России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Владимиру Путину уже задавали вопросы о возможном изменении лимита сроков пребывания на посту главы государства. Тогда президент подчеркнул, что у него не было и нет подобных намерений.

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