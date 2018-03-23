2018-03-23T09:13:36+03:00
В мире

В США начали расследование в отношении завода "Калашников" во Флориде

Американское предприятие подозревается в сотрудничестве с российским концерном вопреки санкциям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Партнерские отношение между американским и российским заводами по производству АК-47 были приостановлены в 2014 годуПартнерские отношение между американским и российским заводами по производству АК-47 были приостановлены в 2014 годуФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Майами штата Флорида начала разбирательство в отношении американской компании Kalashnikov USA, которая производит автоматы АК-47. Руководителей завода подозревают в сотрудничестве с российским концерном "Калашников" и RWC Group, контакты с которыми были запрещены в рамках санкций, введенных в связи с событиями на Украине.

Уточняется, что правоохранители планируют поднять документы относительно запроса от 2015 года, в котором американский завод запрашивала получение налоговых льгот. В этих материалах следователи планируют найти сведения, касающиеся работы компании RWC Group LLC, которой принадлежит завод Kalashnikov USA в городе Помпано-Бич.

Агентство Bloomberg отмечает, что с 2012 году вплоть до 2014-го именно эта фирма поставляла продукцию российского концерна "Калашников" в США. После введения санкций руководство RWC Group заявило о прекращении всех отношений со своими партнерами по производству оружия в РФ.

Между тем, ранее в этом месяце в СМИ появилась информация о том, что связи между американским и российским концернами сохранились.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru ранее, в 2014 году компаниям США и ЕС было запрещено сотрудничать с РФ по вопросам поставок оружия, добычи и геологоразведке нефти, а также банковского дела.

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