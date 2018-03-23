2018-03-23T09:39:17+03:00
Политика

Лавров провел переговоры с главой МИД Вьетнама

Министры иностранных дел выразил уверенность в неуклонном развитии отношений между двумя странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров с вьетнамским коллегой Фам Бинь МинемГлава МИД РФ Сергей Лавров с вьетнамским коллегой Фам Бинь МинемФото: REUTERS
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Министры иностранных дел России и Вьетнама Сергей Лавров и Фам Бинь Минем встретились в Ханое в пятницу, 23 марта, и обсудили отношения между двумя странами. Так, главы обоих ведомств пообещали и дальше сотрудничать в отстаивании принципов правды и справедливости на международных площадках, прежде всего, в ООН.

"Мы очень признательны нашим друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления войны", - сказал Лавров.

В свою очередь Минь выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

"Высоко ценим симпатии вашего руководства в адрес нашей страны. Убежден, что под руководством президента (РФ Владимира) Путина отношения между двумя нашими странами будут неуклонно развиваться", - цитирует РИА Новости вьетнамского министра.

Между тем, ранее в ходе своего визита в Ханой Лавров успел встретится также с генеральным секретарем Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом.

Напомним, что как сообщал сайт kp.ru, в пятницу утром во вьетнамском городе Хошимина вспыхнул крупный пожар, в результате которого погибли не менее 13 человек.

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