Китай назвал товары из США, на которые может ввести пошлины

СЕГОДНЯ 10:14 2018-03-23T10:14:25+03:00

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Министерство коммерции Китая опубликовало список из 128 американских товаров, на которые планирует ввести пошлины, если США введет платежи на импорт из КНР. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается обложить таможенными пошлинами импорт стали и алюминия. Ответный шаг позволит КНР компенсировать денежные потери.

В США, как пишет ТАСС, торговую практику Китая считают нечестной и невыгодной для Штатов, КНР якобы нарушает международные правила торговли. Трамп подписал меморандум, согласно которому представитель США по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер в течение 15 дней должен решить вопрос введения пошлин на ввоз товаров из Китая, представить соответствующий список и начать разбирательство в рамках ВТО против Пекина.

Как передает сайт kp.ru, руководство Китая заявило, что страна хорошо подготовлена к торговой войне и к отстаиванию своих прав.