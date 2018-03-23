Автомобиль с пропаном прорвался на военную базу США и взорвался
Загруженный баллонами с пропаном автомобиль прорвался на территорию американской военной авиабазы "Трэвис" в штате Калифорния, после чего съехал в кювет и взорвался. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства.
Уточняется, что мужчина, находящийся за рулем автомобиля, намеренно прорвался через ворота контрольно-пропускного пункта и сам поджег свою машину. Сообщений о выстрелах не поступало.
Правоохранители рассматривают данный инцидент в качестве террористического акта. Расследованием случившегося занимается ФБР и Отдел специальных расследований ВВС США. Между тем, личность водителя уже установлена, однако не раскрывается в интересах следствия, передает телеканал CBS.
Отметим, что авиабаза "Трэвис" находится на Западном побережье США и является основным военно-воздушным грузовым и транспортным терминалом в данном регионе. На ее территории единовременно несут службу около 7 тысяч человек.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в феврале этого года к штаб-квартире американского Агентства национальной безопасности в Мэриленде подъехал внедорожник, из которого была открыта стрельба. В результате происшествия пострадали три человека.