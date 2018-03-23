В США решили приостановить ввод пошлин на импорт металлов

СЕГОДНЯ 10:26 2018-03-23T10:26:57+03:00

Трамп намерен ввести пошлины на китайские товары c оборотом больше $60 млрд в год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ввод платежей для товаров из ряда стран отложили до 1 мая

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Белый дом заявил о приостановлении ввода таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из ряда стран.

«Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея», - говорится в сообщении Белого дома.

Для названных стран будут разрабатывать иные меры, обеспечивающие национальную безопасность США. В отношении остальных стран указ о вводе пошлин вступает в силу с 23 марта. Об этом рассказал представитель США по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер.

Ввод пошлин в основном направлен на сдерживание импорта из Китая. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на китайские товары c оборотом больше $60 млрд в год. В Китае ответили, что готовы к торговой войне и могут ввести ответные пошлины на импорт из США. Министерство коммерции Китая опубликовало соответствующий список товаров, в котором 128 пунктов, передает сайт kp.ru.