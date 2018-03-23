Каталония не смогла избрать себе нового главу

СЕГОДНЯ 10:36 2018-03-23T10:36:15+03:00

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Депутат от партии "Вместе за Каталонию" Жорд Туруль не утвержден главой Каталонии. Политику не хватило поддержки депутатов при голосовании в парламенте автономии по его кандидатуре в первом туре.

При необходимом минимуме в 68 голосов, Туруль набрал только 64. За политика проголосовали представители партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Среди парламентариев, которые отвергли его кандидатуру представители фракций, которые выступают за территориальную целостность Испании.

Однако Туруль не отчаивается. И это вполне объяснимо — во втором туре голосования по его кандидатуре, которое по закону должно пройти через двое суток, достаточно простого парламентского большинства. Исходя из результатов первого тура, в том, что политик станет новым руководителем Каталонии, сомневаться особо не приходится, пишут местные СМИ.

Стоит отметить, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который после введения прямого правления Мадрида уехал в Бельгию и находится сейчас в Брюсселе, не сможет возглавить Женералитет при всем желании ввиду действующего в Испании ордера на арест политика.