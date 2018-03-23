Названа причина госпитализации Федора Добронравова

СЕГОДНЯ 10:37 2018-03-23T10:39:37+03:00

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Стало известно, что 56-летний российский актер Федор Добронравов перенес инсульт. Московские врачи были вынуждены провести экстренную операцию.

В настоящий момент исполнителю одной из главных ролей в популярном сериале "Сваты" ничего не угрожает, однако, ему предстоит пройти длительный курс реабилитации. Выписка пока не планируется, сообщает газета "Известия".

Напомним, что информация о госпитализации Добронравова появилась еще 19 марта. Тогда сообщалось, что здоровье актера резко ухудшилось. Представители артиста не раскрывали подробностей случившегося, но заверяли, что с мужчиной все в порядке, и он приходит в норму.

Так, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что стабильно хорошее состояние Добронравова, подтвердила, в частности, его коллега, заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина.