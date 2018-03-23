Чехия собралась выслать российских дипломатов

СЕГОДНЯ 11:06 2018-03-23T11:06:37+03:00

По заявлениям Праги, власти страны решили выступить единым фронтом с Великобританией в дипломатическом скандале с Москвой

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Еще одна страна-член ЕС вознамерилась выступить с Великобританией единым фронтом и уменьшить количество российского дипкорпуса на своей территории. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага вполне может пойти такой шаг в ближайшем будущем.

"Да, вероятно, мы пойдем по этому пути, в понедельник я обсужу это с министром внутренних дел Чехии Мартином Стропницким и некоторыми другими представителями правительства", - сказал Бабиш.

Однако, как подчеркнул глава чешского кабмина, решение Праги будет значительно умереннее, в отличии от Лондона. "Речь может идти о единицах, а не о десятках человек", - отметил Бабиш.

Реакции президента Чехии Милоша Земана, который, как известно выступает за укрепление российско-чешских отношений, пока не последовала.

Накануне стало известно, что ЕС решил отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера. Такое решение было принято по итогам пятичасовых вечерних дискуссий между главами МИД Европейского союза.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов. Речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

В середине марта между Россией и Великобританией разразился дипломатический скандал. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Москва, в свою очередь, незамедлительно ответила рядом зеркальных мер.