Росстандарт предложил ужесточить требования к составу шоколада

СЕГОДНЯ 11:05 2018-03-23T11:05:11+03:00

Пальмового масла в продукте должно быть не больше 5%

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На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ужесточить требования к составу шоколада. Росстандарт предложил запретить продукцию с долей заменителей масла какао больше 5%. Производители такого продукта могут переименовать товар, иначе его признаю фальсификатом.

Новые требования не коснутся глазури и других полуфабрикатов. В тексте проекта поправок указывается и минимальная доля масла какао. Например. Для горького шоколада она должна быть минимум 33%, молочного – 25%. Законопроект подготовили в Белоруссии, сейчас он находится на согласовании в странах ЕАЭС, в том числе и в России. Если проект примут, то поправки вступят в силу через полгода со дня утверждения.

По данным Роскачества, четверть шоколада в России по доле молочного жира и какао-продуктов соответствует молочному шоколаду и является легальной фальсификацией. Если белорусский законопроект примут, то такие продукты начнут переименовать по аналогии с сырами. Не соответствующие ГОСТ сыры сейчас называют «сырными продуктами», пишут «Известия».