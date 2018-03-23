Максакова рассказала, кто заказал убийство экс-депутата Вороненкова

СЕГОДНЯ 11:07 2018-03-23T11:10:55+03:00

В годовщину гибели своего мужа вдова поведала о неожиданном "ударе в спину"

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Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в день годовщины его убийства назвала имя заказчика. Так, женщина обвинила во всем случившегося Владимира Тюрина, который является отцом ее детей и бывший гражданским мужем.

"Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса", - заявила Максакова в интервью в программы "Прямой эфир".

Она призналась, на протяжении целого года после гибели мужа получала от Тюрина угрозы. Это стало для женщины полной неожиданностью и "ударом в спину", ведь, по словам самой Максаковой, именно она умоляла властей не экстрадировать отца своих детей из страны.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru ранее, 23 марта 2017 года беглый экс-депутат был застрелен киллером в центре Киева. Убийца несколько раз выстрелил в Вороненкова, но в результате и сам был смертельно ранен охранников народного представителя.

Тюрин же, который исчез в октябре прошлого года был объявлен украинскими властями в международный розыск. Его обвинили в "умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по заказу".

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