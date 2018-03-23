Российские военные приняли участие в учениях на 112 полигонах и 73 аэродромах

СЕГОДНЯ 11:13 2018-03-23T11:13:30+03:00

В Сирии мирным жителям было передано более 8 тонн продовольствия и медикаментов

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За минувшую неделю в ходе операции Вооруженных Сил России в Сирии в Восточной Гуте более 94 тысяч сирийцев были выведены через гуманитарные коридоры, и свыше 6,5 тысячи человек вернулись в своим дома. В настоящее время к режиму перемирия в Сирийской Арабской Республике присоединились 2 437 населенных пунктов. Российские военные практически ежедневно проводят гуманитарные акции. За последние семь дней нуждающиеся получили более 8,2 тонны медикаментов и продовольствия.

Кроме того, за неделю военнослужащими было проведено 12 895 мероприятий на 112 полигонах в рамках подготовки вооруженных сил. Бойцы выполнили 180 летных смен на 73 аэродромах и совершили почти пять тысяч прыжков с парашютом.

Помимо этого за минувшие семь дней было проведено 1 686 занятий по вождению, при этом половина их них в ночное время суток, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на «Красную Звезду».

Также за неделю было совершено более 260 авиа-, 450 железнодорожных, 1 300 автомобильных перевозок.