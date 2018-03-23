В 2018 году благосостояние россиян вырастет впервые после кризиса

СЕГОДНЯ 11:24 2018-03-23T11:24:34+03:00

По прогнозам специалистов доходы увеличатся на 6% и составят 60 трлн рублей

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Впервые после экономического кризиса благосостояние россиян увеличится. Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН провел квартальное исследование и спрогнозировал рост доходов на 6% в 2018 году. В количественном выражении общая сумма составит 60 трлн рублей.

По подсчетам специалистов, доходы россиян превысят в полтора-два раза ожидаемую правительством инфляцию. Рост доходов вызовет индексация зарплат, профицит бюджета и увеличение поступлений от предпринимателей.

В 2019 году специалисты ожидают роста доходов на 3%, а в 2020-м – на 3,7%.

В Минэкономразвития ожидают роста доходов в 2018 году на 3,9%. Ведомство отметило восстановление потребительского спроса и товарооборота, из-за чего прибыль предпринимателей должна вырасти, следовательно, вырастут и налоговые поступления в бюджет. В 2017 году товарооборот увеличился впервые за три года – на 1,2%, в 2018 году, по прогнозам Минэкономразвития, показатель поднимется на 2,9%, пишут "Известия".