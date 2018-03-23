Физики сделали томографию фрагменту редкого метеорита

СЕГОДНЯ 11:43 2018-03-23T11:43:40+03:00

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Крупный фрагмент метеорита Сеймчан физики Объединенного института ядерных исследований просветили с помощью нейтронной томографии. Ученые получили сведения о составе астероида и распределении в нем веществ без разрушения фрагмента. Исследование даст ученым новые знания о происхождении Вселенной и небесных тел.

Метеорит Сеймчан назван в честь поселка в Магаданской области, у которого упал в 1964 году. Астероид относится к редкой и красивой разновидности метеоритов – палласитам. Такие космические тела состоят из зерен минерала оливина со включениями железо-никелевого сплава.

Ученые провели исследование в Дубне, использовав на импульсный высокопоточный реактор на быстрых нейтронах ИБР-2. Нейтронное излучение проникает в объект глубже рентгеновского и позволяет получить более точную картину внутренней структуры. Благодаря этому физики построили трехмерную модель фрагмента метеорита, на которой видны все его металлические нити, размер и объем зерен оливина.

Результаты исследования физики отправили в международный журнал Meteoritics & Planetary Science, чтобы привлечь к теме мировое сообщество, пишут «Известия».