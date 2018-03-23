Из Восточной Гуты выведено 1900 исламистов с семьями
Пригород Дамаска Восточную Гуту покинули порядка 1900 боевиков. Все они вышли со своими семьями. Это, как сообщили в Министерстве обороны России, стало возможным в результате тяжелых и длительных переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и исламистами из группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) из Харасты в Восточной Гуте.
"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста (Восточная Гута)", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как отметили в российском военном ведомстве, боевиков и членов их семей перевозят автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута безопасность колонн обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров Центра по примирению враждующих сторон и представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
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