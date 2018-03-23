2018-03-23T12:00:18+03:00
Политика

ЦИК признал выборы президента состоявшимися

Памфилова отметила, что выявленные нарушения на итоги голосования не повлияли
Алексей КАРЕЛИН
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о признании минувших выборов президента России состоявшимися и действительными. Выявленные нарушения, по словам Памфиловой, итоги голосования под сомнение не ставят.

«Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что прозрачность и конкурентность выборов были достаточно высоки, голосование прошло строго в соответствие с действующим законодательством.

ЦИК внимательно изучил поступившие от наблюдателей сообщения о нарушениях, на нескольких избирательных участках аннулировал итоги голосования, как минимум двух председателей региональных избиркомов заменят. В целом же, нарушения не были массовыми и на итоги голосования не повлияли.

Россияне выбирали президента 18 марта. За Владимира Путина отдали голоса 76,69% избирателей. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого отдали 5,65% голосов.

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