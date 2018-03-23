2018-03-23T12:43:59+03:00
В мире

Лавров: Трамп горит желанием нормализовать отношения Москвы и Вашингтона

Сергей Лавров оценил чаяния главы Белого дома дружить с Россией
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава МИД России рассказал о желании Трампа выровнять американо-российские отношенияГлава МИД России рассказал о желании Трампа выровнять американо-российские отношенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД России Сергей Лавров уверен — президент США Дональд Трамп хотел бы добиться скорейшего улучшения американо-российских отношений. Об этом министр заявил по итогам встречи в Вашингтоне с главой Белого дома.

"Линия президента Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и налаживание взаимодействия в интересах всех", — сообщил Лавров журналистам.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва готова продвигаться в этом ключе любыми удобными темпами.тметив при этом, что право на определение формата развития отношений оставляет за президентом США, сообщает ТАСС.

Кроме того, Лавров рассказал журналистам, что на встрече также была поднята и сирийская тема. Стороны условились двигаться сообща для достижения мира в этом регионе. "Россия будет приветствовать ввод наблюдателей США в зоны деэскалации", - сказал Лавров, добавив, что создание очагов безопасности в Сирии было идеей Дональда Трампа.

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