Лавров: каждая страна должна сама решать вопрос о работе их дипломатов РФ

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-23T12:40:29+03:00

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Руководства стран должны самостоятельно решать, работать или нет их дипломатам в России, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее из ряда стран Евросоюза поступила информация о готовности отозвать своих диппредставителей из РФ.

«Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Британия пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги», – сказал Лавров.

По словам источника ТАСС, отозвать дипломатов готовы Франция, Польша и страны Прибалтики. Кроме того, ЕС решил отозвать посла Европейского союза в России Маркуса Эдерера, пишет сайт kp.ru, а в Чехии допустили высылку российских дипломатов. Ранее Лондон выслал из страны 23 дипломатов РФ. Москва в ответ отправила на Родину такое же число сотрудников британского посольства, а также предписало закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.