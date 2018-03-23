2018-03-23T12:54:59+03:00
Общество

В театре рассказали о состоянии здоровья Федора Добронравова

Ранее стало известно, что российский актер перенес инсульт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актер Федор ДобронравовАктер Федор ДобронравовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Состояние актера Федора Добронравова, исполнителя одной из главных ролей в сериале "Сваты", не вызывает беспокойства. Такое заявление сделал источник в московском Театре сатиры.

Сообщается, что у 56-летнего артиста действительно были проблемы с сосудами, однако к настоящему моменту Добронравов уже пришел в сознание и чувствует себя гораздо лучше.

По данным ФАН, актер может выйти на сцену уже 1 апреля.

Напомним, что Добронравову стало плохо еще 19 марта, тогда его и доставили в больницу. Изначально близкие артиста не говорили о подробностях случившегося, уверяя, что с ним все в порядке.

Однако, как сообщал сайт kp.ru ранее, выяснилось, что мужчина перенес инсульт. Актеру потребовалось срочное хирургическое вмешательство, но сейчас он чувствуют себя уже лучше. В этом заверила заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина. Она же рассказала, что выписка Добронравова пока не планируется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин отметил высокий уровень доверия к нему россиян
Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США
Ученые нашли способ продлить жизнь
Высланные из России британские дипломаты покинули посольство
Кремль не намерен вмешиваться в конфликт между СМИ и Госдумой
Диппредставительство ЕС в РФ не получало заявления об отзыве посла Евросоюза
Лавров: Трамп горит желанием нормализовать отношения Москвы и Вашингтона
Лавров: каждая страна должна сама решать вопрос о работе их дипломатов РФ
Fiat Chrysler урегулировала иск родителей погибшего актера Ельчина
В Киева суд собирается принять решение по аресту Надежды Савченко
Итоги голосования на выборах президента России в 2018 году: Путин победил с 76,69% голосов
Путин обратится к нации
ЦИК признал выборы президента состоявшимися
Из Восточной Гуты выведено 1900 исламистов с семьями
В Кремле надеются на скорую встречу Путина и Трампа
Физики сделали томографию фрагменту редкого метеорита
На платежках ЖКХ запретили размещать рекламный спам
В 2018 году благосостояние россиян вырастет впервые после кризиса
В Австралии выбросились на берег около 150 дельфинов-гринд
Российские военные приняли участие в учениях на 112 полигонах и 73 аэродромах
Максакова рассказала, кто заказал убийство экс-депутата Вороненкова
Чехия собралась выслать российских дипломатов
Росстандарт предложил ужесточить требования к составу шоколада
Россельхознадзор уничтожил больше 13 тонн запрещенных европейских сыров