В театре рассказали о состоянии здоровья Федора Добронравова

СЕГОДНЯ 12:53 2018-03-23T12:54:59+03:00

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Состояние актера Федора Добронравова, исполнителя одной из главных ролей в сериале "Сваты", не вызывает беспокойства. Такое заявление сделал источник в московском Театре сатиры.

Сообщается, что у 56-летнего артиста действительно были проблемы с сосудами, однако к настоящему моменту Добронравов уже пришел в сознание и чувствует себя гораздо лучше.

По данным ФАН, актер может выйти на сцену уже 1 апреля.

Напомним, что Добронравову стало плохо еще 19 марта, тогда его и доставили в больницу. Изначально близкие артиста не говорили о подробностях случившегося, уверяя, что с ним все в порядке.

Однако, как сообщал сайт kp.ru ранее, выяснилось, что мужчина перенес инсульт. Актеру потребовалось срочное хирургическое вмешательство, но сейчас он чувствуют себя уже лучше. В этом заверила заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина. Она же рассказала, что выписка Добронравова пока не планируется.