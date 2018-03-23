Минтруд сообщил о реальном росте зарплат россиян

СЕГОДНЯ 15:43 2018-03-23T15:43:30+03:00

Минтруд:рост пенсий за последний год составил 5% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ведомство связывает этот факт с повышением зарплат бюджетникам в рамках "майских указов" Владимира Путина

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Реальные заработные платы в январе-феврале этого года увеличились на 10,5%. Это стало возможным при реализации так называемых майских указов президента России Владимира Путина.

Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин на сегодняшней коллегии министерства, такого роста на наблюдалось на протяжении последних пяти лет.

"В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию "майских указов" по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан — это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения",— приводит слова министра ТАСС.

Также, глава Минтруда рассказал о росте пенсионных выплат. По словам Топилина, реальный рост пенсий граждан страны в 2018 году по сравнению с прошлым годом составил порядка 5%.