Диппредставительство ЕС в РФ не получало заявления об отзыве посла Евросоюза

СЕГОДНЯ 13:07 2018-03-23T13:07:59+03:00

За последние дни учреждение получило лишь один официальный документ, где об Эдерере ничего не сказано

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Источник в московском представительстве ЕС рассказал, что в учреждение пока не поступало официальное сообщение об отзыве посла Маркуса Эдереры. В диппредставительстве допустили, что в дальнейшем информация об отзыве не подтвердится.

За последние дни представительство ЕС в России получило только один официальный документ, в котором об отзыве посла ничего не говорится, пишет ФАН.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ЕС решило отозвать своего представителя в России Эдереру в знак солидарности с Лондоном. 20 марта Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила тем же, анонсировав высылку 23 британских дипломатов 17 марта. Позже в ряде других стран-участниц ЕС допустили отзыв своих дипломатов из России. В ответ на это 23 марта глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос об отзыве послов каждая страна должна решать самостоятельно, однако Великобритания давит на них и толкает на «конфронтационные шаги».