Кремль не намерен вмешиваться в конфликт между СМИ и Госдумой

СЕГОДНЯ 13:12 2018-03-23T13:12:03+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что законодатели могут сами выстроить отношения с журналистами

Изменить размер текста: A A

Конфликт между Государственной думой и средствами массовой информации не требует вмешательства российских властей. Такое мнение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента. Я думаю, что наши законодатели в данном случае сами могут выстроить отношения со средствами массовой информации. В настоящее время этот вопрос никак не является относящимся к компетенции администрации президента", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что не слышал о существование каких-либо законодательных инициатив касательно узаконивания понятия "домогательство". По данным Пескова, президент РФ Владимир Путин также не обсуждал возникшую в Госдуме проблему с ее спикер Вячеславом Володиным и лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам. В результате отдельные СМИ приостановили свою работу в нижней палате.