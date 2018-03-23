2018-03-23T13:20:42+03:00
Наука

Ученые нашли способ продлить жизнь

Риск преждевременной смерти снижается при ежедневной физической активности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ избежать преждевременной смертиУченые нашли способ избежать преждевременной смертиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти. По словам специалистов, полезными для здоровья являются даже короткие периоды повышенной или умеренной активности. Причем под умеренной подразумевается, в том числе, и ходьба.

«На протяжении 30 лет считалось, что умеренная степень активности приносит пользу для здоровья только в том случае, если упражнения занимают не менее десяти минут. Это противоречит государственным рекомендациям о здоровье, таким как советы чаще подниматься пешком по ступенькам, а не ездить на лифте, или парковаться подальше от места назначения. Это ведь не занимает 10 минут, почему же тогда такие меры были рекомендованы?» — цитирует профессора Уильяма Крауса телеканал «360».

Ученые решили проверить пользу небольших периодов активности и провели исследование с участием пяти тысяч добровольцев в возрасте 40 лет и старше. В результате в группе тех, кто уделял активности менее 20 минут в день, наблюдался высокий коэффициент смертности. А вот люди, которые тратили на упражнения около часа в сутки, риск смерти снижался на 57%. А среди тех, кто был активен более 100 минут в день, риск смертности и вовсе снижалась на 76%, пишет сайт «Свободная пресса».

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