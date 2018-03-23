Ученые нашли способ продлить жизнь
Американские ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти. По словам специалистов, полезными для здоровья являются даже короткие периоды повышенной или умеренной активности. Причем под умеренной подразумевается, в том числе, и ходьба.
«На протяжении 30 лет считалось, что умеренная степень активности приносит пользу для здоровья только в том случае, если упражнения занимают не менее десяти минут. Это противоречит государственным рекомендациям о здоровье, таким как советы чаще подниматься пешком по ступенькам, а не ездить на лифте, или парковаться подальше от места назначения. Это ведь не занимает 10 минут, почему же тогда такие меры были рекомендованы?» — цитирует профессора Уильяма Крауса телеканал «360».
Ученые решили проверить пользу небольших периодов активности и провели исследование с участием пяти тысяч добровольцев в возрасте 40 лет и старше. В результате в группе тех, кто уделял активности менее 20 минут в день, наблюдался высокий коэффициент смертности. А вот люди, которые тратили на упражнения около часа в сутки, риск смерти снижался на 57%. А среди тех, кто был активен более 100 минут в день, риск смертности и вовсе снижалась на 76%, пишет сайт «Свободная пресса».