2018-03-23T13:25:31+03:00
В мире

Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал замену в Штатах советника по нацбезопасности
Алексей КАРЕЛИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководство России надеется, что в США смогут понизить накал русофобии после назначения нового советника по национальной безопасности. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США», – заявил Песков журналистам.

Ранее лидер США Дональд Трамп отправил в отставку Герберта Макмастера и назначил на его пост бывшего постпреда США в ООН Джона Болтона. Песков, комментируя перестановку кадров, отметил, что президент США имеет на то право, и это не является вопросом.

Трамп объяснил кадровую замену необходимостью изменить внешнеполитичсекй блок перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Незадолго до это Трамп заменил госсекретаря США – пост Тиллерсона занял экс-директор директор ЦРУ Майк Помпео.

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