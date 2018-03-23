Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США

СЕГОДНЯ 13:25 2018-03-23T13:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство России надеется, что в США смогут понизить накал русофобии после назначения нового советника по национальной безопасности. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США», – заявил Песков журналистам.

Ранее лидер США Дональд Трамп отправил в отставку Герберта Макмастера и назначил на его пост бывшего постпреда США в ООН Джона Болтона. Песков, комментируя перестановку кадров, отметил, что президент США имеет на то право, и это не является вопросом.

Трамп объяснил кадровую замену необходимостью изменить внешнеполитичсекй блок перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Незадолго до это Трамп заменил госсекретаря США – пост Тиллерсона занял экс-директор директор ЦРУ Майк Помпео.